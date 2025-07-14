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09:44, 14 июля 2025Бывший СССР

Карапетян объявил о создании политического движения в Армении

Бизнесмен Карапетян анонсировал создание новой политической силы в Армении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Арестованный в Армении российский бизнесмен Самвел Карапетян анонсировал создание новой политической силы в стране. Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«У нас есть свое видение построения хорошего будущего для Армении. И мы пойдем своим путем, с нашей новой командой, не исключая при этом внутриполитического сотрудничества с единомышленниками», — подчеркнул предприниматель.

Карапетян поблагодарил пришедших на митинг в Ереване 4 июля сторонников и заявил о начале формирования политического движения. Бизнесмен допустил сотрудничество с другими оппозиционными силами и указал на уважительное отношение к ним. Он также обвинил действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна в политике «черно-белого искусственного разделения» страны и заявил о наличии в окружении политика несогласных с его действиями.

8 июля представители силовых структур Армении провели обыски в головном офисе принадлежащей Карапетяну компании «Электрические сети Армении». Также власти страны приняли закон о национализации компании.

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