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21:02, 14 июля 2025Из жизни

Мужчина съел самый дорогой сэндвич за девять тысяч рублей и описал ощущения

Британский фуд-блогер Лоуренс попробовал стоящий девять тысяч рублей бургер
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Kit Leong / Shutterstock / Fotodom

Британский фуд-блогер попробовал самый дорогой сэндвич в стране, который продают в ресторане известного повара Гордона Рамзи, и описал ощущения. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Видеоблогер Лоуренс, известный в TikTok под ником @letstestlaurence, ведет канал с четырьмя миллионами подписчиков, где дегустирует дорогие и популярные блюда. Он посетил заведение Gordon Ramsay Burger в лондонском универмаге Harrods и съел фирменный бургер с картошкой, стоящий 85 фунтов стерлингов (девять тысяч рублей).

По словам Лоуренса, бургер имел «невероятно приятный запах» и «чрезвычайно насыщенный» вкус. Он также отметил, что все вкусы удачно сливаются воедино, но трюфель ощущается особенно сильно.

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Согласно описанию, котлету в фирменном бургере готовят из смеси говяжьей лопатки, грудинки и реберной части. К основному блюду подают большую порцию картофеля фри с трюфелем и соусом айоли.

Ранее сообщалось, что в Дубае женщина купила самый дорогой коктейль в мире и выпила его. Она потратила на это 37,5 тысячи евро.

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