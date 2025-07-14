Мужчина съел самый дорогой сэндвич за девять тысяч рублей и описал ощущения

Британский фуд-блогер Лоуренс попробовал стоящий девять тысяч рублей бургер

Британский фуд-блогер попробовал самый дорогой сэндвич в стране, который продают в ресторане известного повара Гордона Рамзи, и описал ощущения. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Видеоблогер Лоуренс, известный в TikTok под ником @letstestlaurence, ведет канал с четырьмя миллионами подписчиков, где дегустирует дорогие и популярные блюда. Он посетил заведение Gordon Ramsay Burger в лондонском универмаге Harrods и съел фирменный бургер с картошкой, стоящий 85 фунтов стерлингов (девять тысяч рублей).

По словам Лоуренса, бургер имел «невероятно приятный запах» и «чрезвычайно насыщенный» вкус. Он также отметил, что все вкусы удачно сливаются воедино, но трюфель ощущается особенно сильно.

Согласно описанию, котлету в фирменном бургере готовят из смеси говяжьей лопатки, грудинки и реберной части. К основному блюду подают большую порцию картофеля фри с трюфелем и соусом айоли.

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