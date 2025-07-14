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18:42, 14 июля 2025Из жизни

Мужчину арестовали за кражу воды из королевского дворца

Итальянца задержали за кражу воды из акведука королевского дворца Казерта
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Rene Traut / Imago / Globallookpress.com

В Италии арестовали мужчину, воровавшего воду из исторического акведука. Об этом сообщает France 24.

58-летний мужчина незаконно подключился к акведуку в Неаполе и украл тысячи литров воды, предназначавшейся для того, чтобы питать фонтаны королевского дворца Казерта. Для этого итальянец проложил незаконный трубопровод длиной 145 метров к своему земельному участку. В результате знаменитым дворцовым садам стало не хватать воды.

Сотрудники музея Казерта — дворца XVIII века, внесенного в список ЮНЕСКО, — жаловались на пересохшие фонтаны и пожелтевшие газоны. Подозреваемый, арендовавший землю у религиозной организации, был помещен под домашний арест. Участок с шестью точками орошения и цистерной объемом в тысячу литров был конфискован.

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