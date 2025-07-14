Российского писателя Дмитрия Быкова объявили в розыск по уголовной статье

МВД объявило в розыск российского писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно базе розыска полиции, находящегося за границей Быкова разыскивают по уголовной статье.

30 апреля в отношении писателя возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России и об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Быков в открытом доступе разместил видеоролик, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Российской армии против мирного населения Украины.