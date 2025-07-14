Над Азовским морем и территорией Крыма заметили украинские беспилотники

Минобороны: Над Азовским морем и Крымом сбили беспилотники ВСУ

Над акваторией Азовского моря и территорией Крыма заметили украинские беспилотники. Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в понедельник, 14 июля, в период с 13:40 до 13:50 по московскому времени.

О пострадавших и возможных разрушениях ничего не сообщается.

Ранее 14 июля попытка ВСУ атаковать Крым была совершена с 10:30 до 12:20 по московскому времени. За этот период был уничтожен один украинский беспилотник.