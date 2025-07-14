Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:26, 14 июля 2025Мир

Названо содержание послания Трампа по Украине

Шимер: Трамп объявит о поставках Украине помощи, одобренной Байденом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп в своем послании 14 июля объявит о поставках Украине военной помощи, одобренной еще предыдущим главой государства Джо Байденом. Об этом заявил бывший глава отдела Восточной Европы и Украины Совета национальной безопасности США (СНБ) Дэвид Шимер, передает газета The New York Times (NYT).

«Проблема в том, что отказ от паузы [в поставках вооружений], хоть и является важным первым шагом, но в его рамках будет предоставлена только помощь, одобренная еще при администрации Байдена. Будет восстановлен статус-кво недельной давности», — указал эксперт.

Таким образом, Шимер указал, что подход Трампа не будет содержать в себе ничего принципиально нового. Он также добавил, что в долгосрочной перспективе помощь Киеву будет лишь сокращаться со стороны Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, готовится выступить с заявлением по поводу России. Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уже назвал грядущее выступление очень агрессивным. Подробностей пока нет, однако эксперты и СМИ ожидают анонса новых санкций и поставок вооружений Украине.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Баку раскритиковали за молчание о расстреле азербайджанцев в Киеве. Что об этом известно?

    При ударе молнии в российском регионе пострадали четыре человека

    Растрепанные волосы и грязная одежда стали трендом лета 2025 года

    К пенсии одной категории россиян добавят 32 тысячи рублей

    Путин оценил ситуацию с рождаемостью в России строчкой из песни

    Назван спасший нескольких россиян от смерти во время удара молнии в толпу предмет

    Стало известно о смерти годовалого ребенка в Чечне из-за костра

    Госзакупки машин «АвтоВАЗа» рухнули

    Жители Подмосковья пожаловались на уничтожение краснокнижных животных

    Летавшая на военном самолете блогерша опубликовала рекламу и показала нижнее белье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости