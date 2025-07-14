Шимер: Трамп объявит о поставках Украине помощи, одобренной Байденом

Президент США Дональд Трамп в своем послании 14 июля объявит о поставках Украине военной помощи, одобренной еще предыдущим главой государства Джо Байденом. Об этом заявил бывший глава отдела Восточной Европы и Украины Совета национальной безопасности США (СНБ) Дэвид Шимер, передает газета The New York Times (NYT).

«Проблема в том, что отказ от паузы [в поставках вооружений], хоть и является важным первым шагом, но в его рамках будет предоставлена только помощь, одобренная еще при администрации Байдена. Будет восстановлен статус-кво недельной давности», — указал эксперт.

Таким образом, Шимер указал, что подход Трампа не будет содержать в себе ничего принципиально нового. Он также добавил, что в долгосрочной перспективе помощь Киеву будет лишь сокращаться со стороны Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, готовится выступить с заявлением по поводу России. Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уже назвал грядущее выступление очень агрессивным. Подробностей пока нет, однако эксперты и СМИ ожидают анонса новых санкций и поставок вооружений Украине.