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20:44, 14 июля 2025Моя страна

Пятеро уроженцев Дагестана спасли сидевшую на подоконнике девушку

В Норильске пятеро рабочих из Дагестана спасли девушке жизнь
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Telegram-канал «Сергей Меликов»

Дагестанцы спасли девушку от гибели в Норильске. Об этом в своем Telegram написал глава Дагестана Сергей Меликов.

Пятеро рабочих из Дагестана — Амир Абдурахманов, Руслан Челобеков, Раббиль Халилов, Марсель Дагиров и Камал Ибраков — укладывали асфальт у жилого дома, когда заметили девушку, опасно сидевшую на подоконнике. «Ребята начали уговаривать ее не делать глупостей, но она не реагировала. Тогда один из них перелез из соседнего балкона, схватил девушку за руку и затащил внутрь», — рассказал Меликова.

Глава республики поблагодарил мужчин за спасение жизни девушки и отметил, что один из спасителей — двоюродный брат Героя России Темирлана Абуталимова. «Горжусь нашими ребятами и буду рад лично встретиться с ними. Они напомнили, что герои — среди нас», — написал глава Дагестана.

Ранее сообщалось, что в Башкирии школьники спасли деревню от пожара. Трое подростков вызвали пожарных и начали тушить огонь ведрами с водой.

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