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15:43, 14 июля 2025Экономика

Россиянам назвали нюансы получения маткапитала

Глава Минтруда Котяков: Для получения маткапитала не нужно подавать заявление
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Для получения материнского капитала россиянам не нужно подавать заявление, подобного рода господдержка предоставляется по факту рождения ребенка. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) РФ Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.

Такие выплаты осуществляет Соцфонд, уточнил министр. В течение семи рабочих дней после регистрации рождения ребенка в органах ЗАГСа в личный кабинет матери на портале «Госуслуги» придет соответствующий сертификат, которым в дальнейшем можно будет воспользоваться, пояснил Котяков.

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За период действия этой госпрограммы материнский капитал был предоставлен для 14,8 миллиона детей, отметил руководитель ведомства. Подобные меры были введены властями для улучшения демографической ситуации в стране. На заседании Госсовета в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин призывал сфокусировать внимание на необходимости поощрения раннего материнства среди россиянок.

В начале июня 2025-го глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила увеличить сумму материнского капитала за рождение первого ребенка для женщин до 24 лет еще на один миллион рублей. В 2025-м за рождение первенца полагается выплата в размере 690 266,95 рубля. Подобная инициатива, отметила депутат, может снизить средний возраст материнства в стране, который в настоящее время составляет 28-29 лет.

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