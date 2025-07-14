Россиянам назвали нюансы получения маткапитала

Глава Минтруда Котяков: Для получения маткапитала не нужно подавать заявление

Для получения материнского капитала россиянам не нужно подавать заявление, подобного рода господдержка предоставляется по факту рождения ребенка. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) РФ Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.

Такие выплаты осуществляет Соцфонд, уточнил министр. В течение семи рабочих дней после регистрации рождения ребенка в органах ЗАГСа в личный кабинет матери на портале «Госуслуги» придет соответствующий сертификат, которым в дальнейшем можно будет воспользоваться, пояснил Котяков.

За период действия этой госпрограммы материнский капитал был предоставлен для 14,8 миллиона детей, отметил руководитель ведомства. Подобные меры были введены властями для улучшения демографической ситуации в стране. На заседании Госсовета в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин призывал сфокусировать внимание на необходимости поощрения раннего материнства среди россиянок.

В начале июня 2025-го глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила увеличить сумму материнского капитала за рождение первого ребенка для женщин до 24 лет еще на один миллион рублей. В 2025-м за рождение первенца полагается выплата в размере 690 266,95 рубля. Подобная инициатива, отметила депутат, может снизить средний возраст материнства в стране, который в настоящее время составляет 28-29 лет.