Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 14 июля 2025Россия

Россиянки получили химические ожоги в автобусе

В Петербурге женщины получили химические ожоги во время поездки в автобусе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге две женщины получили химические ожоги после поездки в автобусе. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

45-летняя россиянка 10 июля зашла в общественный транспорт на Елецкой улице и села на свободное кресло. Пассажирка заметила, что сиденье было немного мокрым. Спустя считаные минуты горожанка почувствовала боль.

Женщина обратилась к водителю с просьбой остановить автобус и вызвать ей скорую помощь. Однако мужчина объяснил, что ему нужно добраться до конечной остановки и только тогда он все сделает. Когда автобус доехал до конечной, жжение было уже нестерпимым.

В больнице у россиянки диагностировали ожог неизвестным веществом. Предположительно, это была щелочь.

Как утверждает Baza, в тот же день другая горожанка села на облитое пассажирское место в этом же автобусе. Она также обращалась к медикам. Следователи выясняют, как опасное вещество оказалось в салоне транспорта.

Ранее стало известно, что в Красноярске 18-летний молодой человек получил химический ожог в автобусе и попал в больницу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Баку раскритиковали за молчание о расстреле азербайджанцев в Киеве. Что об этом известно?

    На Украине предсказали замену главы делегации на переговорах с Россией

    При ударе молнии в российском регионе пострадали четыре человека

    Растрепанные волосы и грязная одежда стали трендом лета 2025 года

    К пенсии одной категории россиян добавят 32 тысячи рублей

    Путин оценил ситуацию с рождаемостью в России строчкой из песни

    Назван спасший нескольких россиян от смерти во время удара молнии в толпу предмет

    Стало известно о смерти годовалого ребенка в Чечне из-за костра

    Госзакупки машин «АвтоВАЗа» рухнули

    Жители Подмосковья пожаловались на уничтожение краснокнижных животных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости