Россиянки получили химические ожоги в автобусе

В Петербурге женщины получили химические ожоги во время поездки в автобусе

В Санкт-Петербурге две женщины получили химические ожоги после поездки в автобусе. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

45-летняя россиянка 10 июля зашла в общественный транспорт на Елецкой улице и села на свободное кресло. Пассажирка заметила, что сиденье было немного мокрым. Спустя считаные минуты горожанка почувствовала боль.

Женщина обратилась к водителю с просьбой остановить автобус и вызвать ей скорую помощь. Однако мужчина объяснил, что ему нужно добраться до конечной остановки и только тогда он все сделает. Когда автобус доехал до конечной, жжение было уже нестерпимым.

В больнице у россиянки диагностировали ожог неизвестным веществом. Предположительно, это была щелочь.

Как утверждает Baza, в тот же день другая горожанка села на облитое пассажирское место в этом же автобусе. Она также обращалась к медикам. Следователи выясняют, как опасное вещество оказалось в салоне транспорта.

Ранее стало известно, что в Красноярске 18-летний молодой человек получил химический ожог в автобусе и попал в больницу.