Следователи возбудили дело в отношении журналиста интернет-издания «Медуза»

В Москве возбудили дело на журналиста интернет-издания «Медуза» Кузнецова

В Москве следователи возбудили дело на журналиста интернет-издания «Медуза» (внесено в реестр иностранных агентов, а также признано нежелательной организацией) Дмитрия Кузнецова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он подозревается по статье 284.1 («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности») УК РФ.

По данным следствия, в марте и апреле 2025 года в интернете были опубликованы шесть аудиозаписей с участием Кузнецова, в которых он распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах в России.

Фигурант находится за пределами территории РФ и продолжает участвовать в деятельности этой организации.

Рассматривается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Ранее сообщалось, что московский суд вынес решение основательнице «Медузы».