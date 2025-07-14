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18:00, 14 июля 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело в отношении журналиста интернет-издания «Медуза»

В Москве возбудили дело на журналиста интернет-издания «Медуза» Кузнецова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве следователи возбудили дело на журналиста интернет-издания «Медуза» (внесено в реестр иностранных агентов, а также признано нежелательной организацией) Дмитрия Кузнецова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он подозревается по статье 284.1 («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности») УК РФ.

По данным следствия, в марте и апреле 2025 года в интернете были опубликованы шесть аудиозаписей с участием Кузнецова, в которых он распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах в России.

Фигурант находится за пределами территории РФ и продолжает участвовать в деятельности этой организации.

Рассматривается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Ранее сообщалось, что московский суд вынес решение основательнице «Медузы».

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