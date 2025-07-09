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20:34, 9 июля 2025Силовые структуры

Московский суд вынес решение основательнице «Медузы»

Суд Москвы заочно арестовал основательницу «Медузы» Тимченко
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Черемушкинский районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте основательницы издания «Медуза» (внесено в реестр иностранных агентов, а также признано нежелательной организацией) Галины Тимченко (включена в реестр иностранных агентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Тем самым было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Тимченко обвиняется в совершении преступления по статье 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности»).

11 июня сообщалось, что МВД России объявило Тимченко в розыск.

20 мая московское управление Следственного комитета России возбудило против нее уголовное дело. По версии следствия, осенью 2024 года и весной 2025 года Тимченко опубликовала в интернете видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также вовлечения их в деятельность нежелательной организации.

В августе 2024 года Минюст внес Тимченко в реестр иностранных агентов. Утверждалось, что журналистка принимала участие в материалах иноагентов, а также распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей. Кроме того, ее обвинили в формировании негативного образа о Вооруженных силах РФ.

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