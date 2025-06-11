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16:58, 11 июня 2025Силовые структуры

Основательницу «Медузы» объявили в России в розыск

МВД России объявило в розыск основательницу издания «Медуза» Тимченко
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aftonbladet / ZumaPress.com / Globallookpress.com

МВД России объявило в розыск основательницу издания «Медуза» (внесено в реестр иностранных агентов, а также признано нежелательной организацией) Галину Тимченко (включена в реестр иностранных агентов). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Тимченко Галина Викторовна 1962 года рождения, Москва, указано в карточке базы розыска. Основанием стала статья Уголовного кодекса России. Подробности не приводятся.

20 мая сообщалось, что Тимченко попала под статью об организации деятельности нежелательной организации. По данным следствия, осенью 2024 года и весной 2025-го она публиковала в интернете видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также вовлечения их в деятельность нежелательной организации.

Тимченко попала в реестр иностранных агентов в августе 2024 года.

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