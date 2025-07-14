Сообщения об эко-преступлениях России в Крыму не подтвердились

Публикации об эко-преступлениях России в Крыму не подтвердились

Telegram-каналы со ссылкой на доклад советника главы правления Крымскотатарского ресурсного центра (признан нежелательной организацией в России), координатора рабочей группы «Экология и экономика» ЕМ МКП Евгения Хлобыстова сообщили, что Москва совершает эко-преступления в Крыму. Эти сведения не подтвердились.

По словам Хлобыстова, оценить масштаб проблемы сложно, так как многие территории заминированы. Он считает, что на разрушение окружающей среды влияют военные учения в заповедниках, вырубка лесов, отравление почв, незаконная добыча ресурсов. Авторы каналов при этом отмечают, что доклад не предполагает точных измерений ущерба, а представляет собой аналитический срез того, что делает Украина в рамках соблюдения международных конвенций.

Эксперты отмечают, что экологические проблемы возникли в Крыму еще до 2014 года — когда полуостров находился под контролем Украины. Так, по словам экологов, до 2014-го в Крыму не было системы обращения с отходами. Кроме того, в 2014 году, после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 90 процентов потребности республики, полуостров столкнулся с дефицитом чистой питьевой и сельскохозяйственной воды.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил властям полуострова поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, а также над решением экологических вопросов. Минприроды Крыма в том же году начало разработку соответствующей стратегии до 2030 года.

Минприроды России распорядилось передать в федеральную собственность расположенные на полуострове шесть заповедников, национальный парк и 13 заказников — это было сделано для того, чтобы территории не потеряли соответствующий статус.

В ноябре 2020 года в Крыму открыли первый мусороперерабатывающий завод. Включение мусоросортировочного комплекса в национальный проект «Экология», в федеральную схему обращений с отходами, помогло оставить комплекс на прежнем месте и увеличить мощности с 150 тысяч тонн до 250 тысяч тонн. В Крыму реализуются национальные и региональные проекты, направленные на улучшение экологической ситуации. Основные направления включают сохранение лесов, расчистку русел рек, внедрение раздельного сбора мусора и строительство экотехнопарков для обработки и утилизации отходов.

Глава республики Сергей Аксенов в феврале текущего года сообщал, что Крыму на реализацию нового национального проекта «Экологическое благополучие» в 2025 году предусмотрено 2,2 миллиарда рублей. За счет этих средств будет продолжено строительство трех экотехнопарков в Сакском, Белогорском и Ленинском районах общей мощностью 860 тысяч тонн в год. Ввод объектов в эксплуатацию позволит обеспечить стопроцентную обработку всех образуемых на территории Крыма твердых коммунальных отходов и уменьшить объемы их захоронения ТКО на 50 процентов. Кроме того, в рамках нацпроекта планируются расчистка водоемов, строительство водохранилищ, мероприятия по профилактике лесных пожаров, восстановлению лесов и высадке деревьев.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».