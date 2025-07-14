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14:56, 14 июля 2025Культура

Успенская обвинила Резника в жадности и назвала нахалом

Любовь Успенская заявила, что песни поэта Резника стали хитами благодаря ей
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Певица Любовь Успенская прокомментировала конфликт с поэтом-песенником, автором ее хита «Кабриолет» Ильей Резником. Об этом исполнительница высказалась в интервью журналистке Надежде Стрелец.

По словам артистки, из-за острой нехватки денег Резнику было необходимо найти исполнителя для его композиций. По этой причине он уговорил Успенскую взять песни в свой репертуар. Певица заявила, что треки, которые были неудачными, стали хитами только благодаря ей.

«Я их так спела. Они не были такими крутыми. Те, кто их слышал и знал первоначальную версию, спрашивали, неужели я буду это петь», — рассказала Успенская.

После внезапного успеха песни «Кабриолет» Резник якобы обратился к Успенской и потребовал отдавать ему 25 процентов от выручки за концерты. Артистка подчеркнула, что изначально такой договоренности не существовало. По ее словам, она часто финансово помогала поэту и его семье, а сам Резник ее постоянно позорил.

«Он талант. Но он очень жадный был до денег. Если бы он не был таким жадным обманщиком и нахалом, он бы мог сделать со мной очень неплохую карьеру», — подытожила Успенская.

Ранее Илья Резник заявил, что певица Алла Пугачева назвала его трусом и предателем. По его словам, артистка сообщила, что всегда будет «великой певицей», и посоветовала автору ее хитов «доживать свою лицемерную жизнь».

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