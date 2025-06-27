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12:10, 27 июня 2025Культура

Пугачева назвала автора своих хитов трусом и предателем

Поэт Резник заявил, что певица Алла Пугачева назвала его трусом и предателем
Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Поэт-песенник и автор хитов эстрадной певицы Аллы Пугачевой Илья Резник заявил, что артистка назвала его предателем. Об этом он рассказал в беседе с MK.RU.

Резник объяснил, что его общение с уехавшей из России исполнительницей прекратилось около года назад после неприятной ситуации. Поэт поздравил Пугачеву с днем рождения в соцсетях, после чего ему пришлось объясняться, «как мальчику».

«На следующий день она прислала мне сообщение, что я трус и предатель», — сообщил Резник. По его словам, супруга не показывала ему сообщение от артистки больше года. Пугачева также написала, что всегда будет «великой певицей» и посоветовала автору ее хитов «доживать свою лицемерную жизнь».

Ранее Резник прокомментировал решение Пугачевой процитировать написанную им композицию «Не скупимся на любовь» на 9 Мая. Исполнительница привела строчки из песни в посте, посвященном Дню Победы.

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