В России отреагировали на стрельбу из HIMARS в Эстонии

Политолог Кузнецов о стрельбах из HIMARS в Эстонии: США устроили провокацию

Учебные стрельбы эстонской армии из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS вблизи российских границ являются устроенной США провокацией. Об этом в комментарии URA.RU рассказал директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов.

«Стрельбы подтверждают, что Эстония и ее балтийские соседи намерены и дальше действовать в агрессивном ключе. Россия не оставит это без ответа», — сказал он, добавив, что российский император Петр I «прорубал окно не для того, чтобы потом нам его заколотили».

По словам политолога, действия Эстонии и США в балтийском регионе — «прямой пример эскалации».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал стрельбу из HIMARS в Эстонии попыткой эскалации конфликта.