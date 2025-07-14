Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:21, 14 июля 2025Бывший СССР

В России отреагировали на стрельбу из HIMARS в Эстонии

Политолог Кузнецов о стрельбах из HIMARS в Эстонии: США устроили провокацию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kirsty Needham / Reuters

Учебные стрельбы эстонской армии из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS вблизи российских границ являются устроенной США провокацией. Об этом в комментарии URA.RU рассказал директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов.

«Стрельбы подтверждают, что Эстония и ее балтийские соседи намерены и дальше действовать в агрессивном ключе. Россия не оставит это без ответа», — сказал он, добавив, что российский император Петр I «прорубал окно не для того, чтобы потом нам его заколотили».

По словам политолога, действия Эстонии и США в балтийском регионе — «прямой пример эскалации».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал стрельбу из HIMARS в Эстонии попыткой эскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал жесткое заявление по России

    Трамп рассказал о поставках ПВО Украине

    В Подмосковье затопило два мноэтажных дома

    Омбудсмен рассказала о состоянии избитых молотком по голове школьниц из Подмосковья

    Лолита похвасталась своим гнездом в турецком долгострое

    Россияне массово заинтересовались турами в дикую природу

    Украинцы надели сомбреро и пригласили латиноамериканцев в ВСУ

    В Кремле ответили Писториусу на заявления об «убийстве российских солдат»

    В сети появились фото 49-летней Риз Уизерспун без макияжа

    Мужчину арестовали за кражу воды из королевского дворца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости