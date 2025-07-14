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13:48, 14 июля 2025Россия

В России полиция затолкала в машину мать на глазах у ребенка в коляске и попала на видео

В Екатеринбурге полиция на глазах у ребенка затолкала в машину его мать за мат
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге полицейские на глазах у маленького ребенка задержали его мать и затолкали в машину. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

На кадрах видно, как женщина сидит на земле и общается с окружившими ее полицейскими. Затем запечатлено, как ее заталкивают в автомобиль патрульно-постовой службы. Коляску с плачущим ребенком в этот момент держат двое правоохранителей.

Как утверждает приславший ролик очевидец, россиянка была трезва и просто играла на гитаре, не собирая при этом деньги, а полицейские якобы спровоцировали ее. В свою очередь, в МВД заявили изданию «Подъем», что женщина ругалась матом, проигнорировав неоднократные замечания правоохранителей. В результате ее доставили в отделение, а ребенка передали бабушке.

Ранее в Кирове возбудили дело против полицейских из-за ошибочного задержания мужчины, похожего на находящегося в розыске человека. Как установил Следственный комитет, сотрудники уголовного розыска сломали 39-летнему местному жителю ребра и оставили ссадины.

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