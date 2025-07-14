В России выросло производство популярного спиртного напитка

РАТК: Производство пива в России выросло почти на четыре процента

С января по июнь 2025 года в России произвели 455,07 миллиона декалитров пива, или на 3,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Производство сидра, пуаре и медовухи выросло на 11,3 процента, до 6,67 миллиона декалитров. Что касается пива крепостью до 8,6 процента, то его выпуск поднялся на 2,7 процента, до 394,37 миллиона декалитров. При этом производство пива крепостью выше 8,6 процента упало почти на 5 процентов. Сидра выпустили почти на 10 процентов больше, а медовухи — на 16,3 процента.

Ранее сообщалось о росте экспорта российского пива в I квартале 2025 года. За счет этого российские производители хмельного напитка смогли войти в топ-40 крупнейших экспортеров данной продукции, заняв 12-е место. Они сумели обойти даже конкурентов из Германии.

С января по апрель 2025 года Грузия приобрела у России пива на 685 тысяч долларов, что оказалось рекордным показателем.