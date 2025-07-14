В российском регионе вынесли приговор экс-директору капстроительства

Экс-директор УКС Кургана Минин осужден за превышение полномочий

В Кургане суд приговорил к одному году исправительных работ бывшего директора Управления капитального строительства Кургана Игоря Минина за превышение полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, Минина и гендиректора строительной организации задержали после финансирования строительства общеобразовательной школы в 12-м микрорайоне Кургана в 2021 году. Минин без проверки подписал акты приемки выполненных работ по контракту на строительство школы, но в них были ложные сведения. Ущерб составил 60 миллионов рублей.

Минин не признал вину и просил суд его оправдать.

Ранее стало известно, что задержанному по делу о хищении в парке «Патриот» бывшему замминистра обороны России генералу армии Павлу Попову добавили обвинение по трем статьям: о служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.

