Раскрыты все подробности по новому обвинению экс-замминистра обороны

Экс-замглавы МО РФ Попову добавили обвинение по трем статьям

Задержанному по делу о хищении в парке «Патриот» бывшему замминистра обороны России генералу армии Павлу Попову добавили обвинение по трем статьям — о служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. Подробности раскрыл Telegram-канал Mash.

По его данным, первое обвинение связано со строительством дачи. Для ее возведения привлекались подрядчики парка «Патриот». Они строили по фиктивным контрактам, в которых был указан один объект, а по факту — дом для генерала. Адвокат Попова Денис Сагач отметил, что тот никаких указаний не давал и следствие не предоставило доказательств.

Второе обвинение против генерала связано с тем, что он устроил на работу свою невестку и военного пенсионера, который являлся его товарищем. Таким образом Попов хотел повысить свой авторитет в глазах этих граждан.

Третье обвинение связано с подаренным ему оружием. Речь идет о ружье, которое генерал не поставил на учет в разрешительной системе Росгвардии. Его защита заявила, что ружье лежало дома у Попова и все необходимые документы на него имеются.

Кроме того, по словам адвоката Сагача, обвинения пока не предъявлены его подзащитному, потому что он находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее Сагач рассказал, что ружье было подарено Попову пять лет назад.