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12:40, 8 июля 2025Силовые структуры

Новые обвинения бывшему замминистра обороны России связали с подарком на день рождения

Адвокат Сагач: Новое дело на экс-замглавы МО РФ Попова завели из-за ружья
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Павел Попов

Павел Попов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Основанием для возбуждения нового уголовного дела против бывшего замминистра обороны России генерала армии Павла Попова стало подаренное ему на день рождения охотничье ружье «Вепрь». Об этом ТАСС сообщил адвокат Денис Сагач.

По его словам, подарок был преподнесен Попову пять лет назад. Оружие именинник не зарегистрировал, поскольку решил, что соответствующие документы имеются. Адвокат отметил, что деяние его подзащитного подпадает под административное законодательство, однако следователи решили привлечь его к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.

В Главной военной прокуратуре установили, что деньги, выделенные на обустройство парка «Патриот», были потрачены на строительство дома, бани и гаража на дачном участке сына Попова. Речь идет о 26 миллионах рублей. По документам эти работы оформили как строительство объектов, вошедших в состав парка.

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