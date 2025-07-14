В РПЦ назвали задачей священников подготовку эффективных солдат для СВО

Главный священник в зоне СВО Василенков: Подготовка бойцов для СВО — дело РПЦ

Одной из главных задач российского духовенства является подготовка эффективных солдат для СВО. Об этом заявил главный военный священник в зоне спецоперации протоиерей Дмитрий Василенков, его слова приводятся в Telegram-канале Военного отдела Московского патриархата в Telegram.

По словам Василенкова, мобилизация и вооружение россиян необязательно даст нужный Министерству обороны результат. Он назвал эффективными лишь тех бойцов, кто прошел подготовку от РПЦ.

«Самые эффективные, самые сильные воины — это воины религиозно мотивированные. И подготовка таких воинов — это дело священников, и наличие таких воинов — это главное условие и победы, и здравия общества», — заявил священнослужитель.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл не согласился с призвавшим вести верующих в Царство Божие священником.