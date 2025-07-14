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18:16, 14 июля 2025Ценности

Внучка Грейс Келли повторила ее образ 71-летней давности

Внучка Грейс Келли Камилла Готтлиб повторила ее образ 71-летней давности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: SplashNews.com / Legion-Media

Внучка княгини Монако, американской актрисы Грейс Келли Камилла Готтлиб повторила ее образ 71-летней давности. Об этом сообщается на сайте Histoires Royales.

26-летняя дочь принцессы Стефании посетила 76-й гала-вечер Красного Креста. Для мероприятия она выбрала макси-платье итальянского бренда Elisabetta Franchi с черным верхом, обнажающим плечи, и пышной белой юбкой с вышивкой. Также Готтлиб уложила волосы в низкий пучок, надела остроносые туфли на каблуках, а также серьги-подвески и колье с прозрачными камнями.

В подобном наряде ее бабушка снялась в фильме режиссера Альфреда Хичкока «Окно во двор» 1954 года.

В октябре 2023 года сообщалось, что Камилла Готтлиб впервые опубликовала фотографию с бойфрендом.

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