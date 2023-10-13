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13:48, 13 октября 2023Из жизни

Внучка княгини Монако Грейс Келли впервые опубликовала фотографию с бойфрендом

Внучка принцессы Монако Грейс Келли впервые выложила снимок с возлюбленным

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Принцесса Камилла, внучка княгини Монако, актрисы Грейс Келли, впервые опубликовала в соцсетях снимок с бойфрендом. Об этом пишет Tatler.

Младшая дочь принцессы Монако Стефании Камилла Готтлиб выложила первое фото с возлюбленным в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото 25-летняя Готтлиб стоит на борту яхты в зеленом купальнике и белой рубашке, ее обнимает загорелый мужчина с обнаженным торсом. В посте Камилла написала: «365 дней любви. Счастливые мы». При этом девушка не отметила аккаунт возлюбленного и не назвала его имени.

Слухи о новом романтическом увлечении Камиллы ходят уже давно. Летом 2022 года она выложила в соцсетях фото, на котором лежит на пляже рядом с незнакомцем, чьего лица не видно. В декабре 2022 года в интервью изданию Hello Monaco Камилла призналась, что ее сердце несвободно, но пообещала рассказать больше о своем избраннике, только если отношения станут серьезными. При этом в качестве своего девиза Готлиб всегда использовала фразу «живи счастливо, живи втайне», поэтому неожиданный пост стал сюрпризом для публики.

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Мать Камиллы Готтлиб, принцесса Монако Стефания, приходится князю Монако Альберу II младшей сестрой. Отцом Камиллы считают Жана Раймонда Готтлиба, бывшего сотрудника охраны дворца, который возглавлял службу безопасности принцессы Стефании. Камилла носит фамилию Готтлиб, хотя имя отца не указано в свидетельстве о рождении. Из-за того что Камилла была рождена вне брака, она исключена из линии престолонаследия, однако девушка общается с семьей и занимается благотворительными проектами как представительница княжеского рода Гримальди.

Принцесса Стефания долгое время вела скандальный для королевской особы образ жизни. Она встречалась с Полем Бельмондо, Робом Лоу и сыном Алена Делона. Ее брак с Готтлибом распался в 1996 году. После этого Стефания обвенчалась с другим охранником, но и этот союз не продлился долго. В 2001 году принцесса завела роман с женатым дрессировщиком слонов, а два года спустя сбежала с молодым акробатом. Стефания вместе с детьми стала гастролировать с его цирком по Альпам.

Ранее сообщалось, что норвежская принцесса Марта Луиза, дочь короля Харальда V и королевы Сони, объявила дату свадьбы с шаманом Дуреком Верреттом. 48-летний мужчина живет в Лос-Анджелесе и предлагает своим клиентам избавление от болезней, токсинов и злых духов.

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    Антонина Черташ
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