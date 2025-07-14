Военный оценил угрозу от новых американских ракет у ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: Поставки ракет JASSM ВСУ осложнят конфликт

Американские крылатые ракетыAGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), которые США могут поставить Украине, могут значительно осложнить конфликт, заметил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Тем не менее он подчеркнул, что это оружие остается сбиваемым.

«Это крылатые ракеты авиационного базирования. Базовая дальность у них — порядка 370 километров. А вот у усовершенствованных под истребители F-16 — до тысячи. То есть до Питера она не долетит, а вот до Москвы, до Твери — вполне. Хотя и ракета на 370 километров остается крайне опасной», — заметил Дандыкин.

Военный эксперт заметил, что президент США Дональд Трамп идет по пути своего предшественника Джо Байдена, подход которого так осуждал нынешний глава государства.

«В принципе аналоги таких ракет уже были, и они были вполне сбиваемы. Но это все равно настораживает, потому что факт таких поставок осложняет конфликт. Но, на мой взгляд, такое событие является ожидаемым», — заключил Дандыкин.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп в понедельник, 14 июля, планирует объявить о поставках Украине наступательных вооружений. Речь может идти, в том числе о ракетах JASSM.