Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:14, 14 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный оценил угрозу от новых американских ракет у ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: Поставки ракет JASSM ВСУ осложнят конфликт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alik Keplicz / AP

Американские крылатые ракетыAGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), которые США могут поставить Украине, могут значительно осложнить конфликт, заметил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Тем не менее он подчеркнул, что это оружие остается сбиваемым.

«Это крылатые ракеты авиационного базирования. Базовая дальность у них — порядка 370 километров. А вот у усовершенствованных под истребители F-16 — до тысячи. То есть до Питера она не долетит, а вот до Москвы, до Твери — вполне. Хотя и ракета на 370 километров остается крайне опасной», — заметил Дандыкин.

Военный эксперт заметил, что президент США Дональд Трамп идет по пути своего предшественника Джо Байдена, подход которого так осуждал нынешний глава государства.

«В принципе аналоги таких ракет уже были, и они были вполне сбиваемы. Но это все равно настораживает, потому что факт таких поставок осложняет конфликт. Но, на мой взгляд, такое событие является ожидаемым», — заключил Дандыкин.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп в понедельник, 14 июля, планирует объявить о поставках Украине наступательных вооружений. Речь может идти, в том числе о ракетах JASSM.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал жесткое заявление по России

    В России отреагировали на стрельбу из HIMARS в Эстонии

    В Союзе биатлонистов России объяснили нехватку патронов

    Внучка Грейс Келли повторила ее образ 71-летней давности

    Тигр съел пожилого мужчину

    Военный оценил угрозу от новых американских ракет у ВСУ

    Трампу сделали предупреждение из-за угроз в адрес России

    Губернатор высказался о защите Финского залива после стрельбы Эстонии из HIMARS на учениях

    Раскрыто число помогающих родителям с отпуском россиян

    Пожилого туриста повалили на землю и ограбили на курорте вечеринок в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости