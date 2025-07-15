100-килограммовая девушка похудела вдвое без походов в спортзал

Весившая 100 килограммов британка похудела вдвое благодаря упражнениям из сети

100-килограммовая девушка из Великобритании, над которой издевались в школе, сумела похудеть вдвое без походов в спортзал. Ее историю рассказывает Daily Mail.

20-летняя Джессика Тернер из города Катерхэм, графство Суррей, с раннего детства страдала от избыточного веса. В 2020 году ей было 15 лет, и при росте 163 сантиметра она весила 105 килограммов. Одноклассники смеялись над ней и обзывали китом, потому что она с трудом поднималась по лестнице и не поспевала за остальными. «Я весила 105 килограммов, и на кону было мое здоровье. Я была крупнее мамы, крупнее большинства домашних. Я была настолько несчастной, что мне было все равно, что есть», — описала Тернер свое состояние перед похудением.

Когда в 2020 году началась пандемия COVID-19, девушка оказалась заперта дома и решила использовать это время с пользой. Она стала самостоятельно выполнять упражнения, просматривая ролики тренеров из сети, отказалась от всей вредной пищи и добавила в рацион богатые белком продукты.

В итоге Тернер удалось сбросить половину своего веса. Кроме того, собственный опыт похудения помог ей стать популярным фитнес-инструктором. Девушка рассказала, что на ее страницы в социальных сетях подписано множество бывших одноклассников, в том числе молодые люди, которые смеялись над ней. «А потом появляются эти парни и пытаются завести общение с тобой. А я такая: "Не, я помню, как вы вели себя раньше тогда"», — рассказала британка.

Она продолжает питаться высокобелковой пищей, однако позволяет себе немного фастфуда. Девушка считает, что главное в здоровом похудении — не развить в себе страх перед едой. «Не нужно бояться еды. Можно достичь цели, не моря себя голодом. Я стараюсь питаться сбалансированно», — сказала она.

Ранее сообщалось, что женщина из Лондона отказалась от нескольких продуктов и похудела на 29 килограммов. В первую очередь она отказалась от сладостей и фастфуда.

