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13:22, 15 июля 2025Ценности

Блогерша Саша Спилберг внезапно сменила имидж

Российская блогерша Саша Спилберг внезапно укоротила волосы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал САША СПИЛБЕРГ

Российская блогерша Саша Спилберг изменила прическу и показала результат преображения фанатам. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фото: Telegram-канал САША СПИЛБЕРГ

27-летняя знаменитость внезапно сменила имидж, решив укоротить волосы. «Я подстриглась еще короче и добавила челку! Дико нравится новая прическа, поскольку она сочетается как с дерзким пацанским стилем, так и с нежными платьями», — подчеркнула инфлюэнсер.

Ранее другая российская блогерша Дарья Граф (настоящее имя — Дарья Васильева) рассказала об инъекциях ботокса в неожиданное место. Тогда инфлюэнсерша призналась, что до косметологического вмешательства страдала от повышенного потоотделения.

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