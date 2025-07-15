Блогерша Саша Спилберг внезапно сменила имидж

Российская блогерша Саша Спилберг внезапно укоротила волосы

Российская блогерша Саша Спилберг изменила прическу и показала результат преображения фанатам. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость внезапно сменила имидж, решив укоротить волосы. «Я подстриглась еще короче и добавила челку! Дико нравится новая прическа, поскольку она сочетается как с дерзким пацанским стилем, так и с нежными платьями», — подчеркнула инфлюэнсер.

Ранее другая российская блогерша Дарья Граф (настоящее имя — Дарья Васильева) рассказала об инъекциях ботокса в неожиданное место. Тогда инфлюэнсерша призналась, что до косметологического вмешательства страдала от повышенного потоотделения.