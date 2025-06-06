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13:11, 6 июня 2025Ценности

Российская блогерша рассказала об инъекциях ботокса в неожиданное место

Российская блогерша Дарья Граф рассказала об инъекциях ботокса в подмышки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Freepik

Российская блогерша Дарья Граф (настоящее имя — Дарья Васильева) рассказала об инъекциях ботокса в неожиданное место. Видео появилось на ее YouTube-канале.

25-летняя инфлюэнсерша заявила, что страдала от повышенного потоотделения. «Неважно, холодно, жарко, волнуюсь ли я — я всегда потела», — пояснила она. При этом девушка добавила, что из-за данной особенности ей приходилось подкладывать в подмышечные впадины гигиенические прокладки.

Чтобы справиться с проблемой, Граф решила ввести в подмышки ботокс и обратилась к косметологу. «Про вредность не знаю. Говорят, пот потом выделяется в другом месте, но я пока не заметила данный побочный эффект», — отметила сетевая знаменитость.

В марте российская блогерша Милана Некрасова призналась в мечте о густых волосах в подмышках.

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