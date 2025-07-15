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12:46, 15 июля 2025Ценности

Марго Робби прошлась по улице в облегающем топе без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: John Salangsang / Golden Globes 2024/Golden Globes 2024 via Getty Images

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби появилась на улице Лондона в откровенном виде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

35-летняя знаменитость прошлась по улице в джинсах с высокой талией и черном облегающем топе на тонких бретелях. При этом на кадрах видно, что она отказалась от бюстгальтера.

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В то же время Робби распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Известно, что накануне она отдыхала на Ибице.

В ноябре 2024 года Марго Робби показала фигуру в коротком топе спустя девять дней после родов. Звезда попала в объективы папарацци во время прогулки с новорожденным сыном.

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