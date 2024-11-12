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20:07, 12 ноября 2024Ценности

Марго Робби показала фигуру в коротком топе спустя девять дней после родов

Актриса Марго Робби прошлась в коротком топе спустя девять дней после родов
Екатерина Ештокина

Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби прошлась по улицам Лос-Анджелеса и показала фигуру спустя девять дней после родов. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

34-летняя звезда попала в объективы папарацци во время прогулки с новорожденным сыном. Для данного случая артистка надела черный укороченный топ и ультракороткие шорты, частично демонстрируя тело.

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Поверх упомянутых изделий Робби накинула голубую оверсайз-рубашку в полоску. В качестве обуви она выбрала черные босоножки на плоской подошве.

Ранее в ноябре Марго Робби впервые заметили на публике после родов. Уличные фотографы заметили на публике звезду с супругом Томом Экерли и новорожденным сыном.

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