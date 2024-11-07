Марго Робби впервые заметили на публике после родов

Актрису Марго Робби впервые заметили на прогулке после родов в комбинезоне

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби прогулялась по улице Калифорнии спустя три дня после родов. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Папарацци впервые заметили на публике 34-летнюю звезду с супругом Томом Экерли и новорожденным сыном. Артистка показала фигуру в кружевной белой блузе и джинсовом комбинезоне. В качестве обуви знаменитость выбрала красные замшевые балетки.

В то же время звезда распустила волосы и воспользовалась солнцезащитными очками. Ее спутник, в свою очередь, предстал в серых штанах, черной облегающей футболке и белых кроссовках.

В октябре беременная Робби прогулялась по улице в облегающем платье без бюстгальтера. Звезду запечатлели в черном макси-наряде, который подчеркивал ее округлившийся живот.