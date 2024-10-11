Беременная Марго Робби прогулялась по улице в облегающем платье без бюстгальтера

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби прогулялась по улице Лос-Анджелеса в откровенном наряде. Соответствующие снимки, сделанные папарацци, публикует Daily Mail.

Беременную 34-летнюю звезду запечатлели в черном макси-платье, которое облегало ее фигуру и подчеркивало округлившийся живот. При этом актриса отказалась от бюстгальтера и надела поверх наряда кардиган в тон. Свой образ она завершила сетчатыми балетками.

В качестве аксессуаров знаменитость выбрала сумку на длинном ремешке и солнцезащитные очки. В заключение Робби распустила светлые волосы средней длины.

В сентябре папарацци сняли беременную Марго Робби на роскошной яхте в Италии. Известно, что она проводила время совместно с актером Брэдли Купером и его возлюбленной, моделью Джиджи Хадид. Также на суперъяхте, которую оценивают в 250 миллионов долларов (22,4 миллиарда рублей), находился супруг Робби.