Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:55, 11 октября 2024Ценности

Беременная Марго Робби прогулялась по улице в облегающем платье без бюстгальтера

Фото: North-sunset / Backgrid USA / Legion-Media

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби прогулялась по улице Лос-Анджелеса в откровенном наряде. Соответствующие снимки, сделанные папарацци, публикует Daily Mail.

Беременную 34-летнюю звезду запечатлели в черном макси-платье, которое облегало ее фигуру и подчеркивало округлившийся живот. При этом актриса отказалась от бюстгальтера и надела поверх наряда кардиган в тон. Свой образ она завершила сетчатыми балетками.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

В качестве аксессуаров знаменитость выбрала сумку на длинном ремешке и солнцезащитные очки. В заключение Робби распустила светлые волосы средней длины.

В сентябре папарацци сняли беременную Марго Робби на роскошной яхте в Италии. Известно, что она проводила время совместно с актером Брэдли Купером и его возлюбленной, моделью Джиджи Хадид. Также на суперъяхте, которую оценивают в 250 миллионов долларов (22,4 миллиарда рублей), находился супруг Робби.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ обстреляли из HIMARS объект Управделами президента России

      В Анапе строят грандиозный отельный комплекс в средиземноморском стиле. Как можно заработать на нем?

      Реклама

      Турист с разницей в пару минут лишился iPhone и часов Rolex на курорте Европы

      Беременная Марго Робби прогулялась по улице в облегающем платье без бюстгальтера

      В урагане «Милтон» увидели неожиданную опасность

      Рост доходов от внешней торговли России объяснили сокращением импорта

      Следователи выявили незаконный набор 600 иностранных студентов в российский вуз

      Суд арестовал счета бывшего мэра Сочи и его жены

      В Японии остановят реактор из-за дыры

      В WhatsApp появится новая функция

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше