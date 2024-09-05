Папарацци сняли беременную Марго Робби на роскошной яхте в Италии

Беременную актрису Марго Робби сняли на суперъяхте за 22,4 миллиарда рублей

Австралийскую актрису и продюсера Марго Робби сняли во время отдыха на роскошной яхте в Италии. Об этом пишет Daily Mail.

Папарацци заметили беременную 34-летнюю звезду, которая проводила время совместно с актером Брэдли Купером и его возлюбленной, моделью Джиджи Хадид. Также на суперъяхте, которую оценивают в 250 миллионов долларов (22,4 миллиарда рублей), находился супруг Робби.

На размещенных кадрах актриса запечатлена в черном топе-бандо, свободных брюках и белой удлиненной рубашке. При этом звезда продемонстрировала округлившийся живот. Кроме того, знаменитость распустила завитые в локоны светлые волосы.

Ранее в сентябре беременную Марго Робби сняли в бикини на отдыхе. Зону декольте знаменитости украшало золотое колье. При этом звезда отказалась от макияжа.