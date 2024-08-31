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18:24, 31 августа 2024Ценности

Беременную Марго Робби засняли в бикини на отдыхе

Беременную актрису Марго Робби засняли в черном бикини в Италии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби попала в объективы папарацци во время отпуска с мужем в Италии. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

34-летнюю звезду засняли на отдыхе в черном крошечном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой. При этом зону декольте знаменитости украшало золотое колье. Кроме того, Робби распустила длинные светлые волосы и отказалась от макияжа.

В апреле Марго Робби неожиданно сменила имидж. На размещенных фото Робби предстала с новым цветом волос и прической. Было видно, что она отказалась от блонда, перекрасив пряди в медовый цвет. При этом можно было заметить, что артистка сделала челку.

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      Екатерина Ештокина
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