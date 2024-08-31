Беременную Марго Робби засняли в бикини на отдыхе

Беременную актрису Марго Робби засняли в черном бикини в Италии

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби попала в объективы папарацци во время отпуска с мужем в Италии. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

34-летнюю звезду засняли на отдыхе в черном крошечном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой. При этом зону декольте знаменитости украшало золотое колье. Кроме того, Робби распустила длинные светлые волосы и отказалась от макияжа.

В апреле Марго Робби неожиданно сменила имидж. На размещенных фото Робби предстала с новым цветом волос и прической. Было видно, что она отказалась от блонда, перекрасив пряди в медовый цвет. При этом можно было заметить, что артистка сделала челку.