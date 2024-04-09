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15:46, 9 апреля 2024Ценности

Марго Робби неожиданно сменила имидж

Фото: MediaPunch / Globallookpress.com

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби неожиданно сменила имидж. Соответствующие снимки публикует издание People.

Папарацци запечатлели 33-летнюю знаменитость на съемочной площадке нового фильма «Большое смелое красивое путешествие». Так, звезду «Барби» запечатлели в синей кофте с V-образным вырезом, джинсах длиной чуть ниже колена и коричневых замшевых сапогах.

Кроме того, на размещенных фото Робби предстала с новым цветом волос и прической. Видно, что она отказалась от блонда, перекрасив пряди в медовый цвет. При этом можно заметить, что артистка сделала челку.

В марте модные редакторы New York Post составили рейтинг самых стильных звезд наградного сезона 2024 года. Первой в подборке оказалась актриса Эмма Стоун, которая победила в номинации «Лучшая женская роль» на премии «Оскар», сыграв роль главной героини в фильме «Бедные-несчастные». Второе место заняла Марго Робби. Эксперты похвалили ее за наряды в стиле старого Голливуда.

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      Мария Винар
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