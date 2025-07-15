Месячная норма осадков выпала в Москве за два часа

Месячная норма осадков выпала в некоторых районах Москвы менее чем за два часа

В некоторых районах Москвы менее чем за два часа выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства, пишет «Интерфакс».

Больше всего осадков было зафиксировано в Северном административном округе (САО) столицы — там выпало 85 миллиметров. За ним следуют Восточный АО (до 75 миллиметров), Юго-Восточный АО (до 66 миллиметров) и Северо-Восточный АО (до 64 миллиметров).

Жителей столицы попросили по возможности не выходить на улицу в непогоду, не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями и не парковать рядом с ними машины. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах. «По прогнозам метеорологов, непогода продлится до конца суток», — уточнили в комплексе городского хозяйства столицы.

Ранее в Москве перекрыли дороги из-за ливня. Движение приостановлено на Дмитровском шоссе в районе дома 62, внешней стороне МКАД в районе 16-го километра, а также в районе 1-го Красовского проезда у дома 2.