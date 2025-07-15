Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:35, 15 июля 2025Экономика

Месячная норма осадков выпала в Москве за два часа

Месячная норма осадков выпала в некоторых районах Москвы менее чем за два часа
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В некоторых районах Москвы менее чем за два часа выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства, пишет «Интерфакс».

Больше всего осадков было зафиксировано в Северном административном округе (САО) столицы — там выпало 85 миллиметров. За ним следуют Восточный АО (до 75 миллиметров), Юго-Восточный АО (до 66 миллиметров) и Северо-Восточный АО (до 64 миллиметров).

Жителей столицы попросили по возможности не выходить на улицу в непогоду, не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями и не парковать рядом с ними машины. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах. «По прогнозам метеорологов, непогода продлится до конца суток», — уточнили в комплексе городского хозяйства столицы.

Ранее в Москве перекрыли дороги из-за ливня. Движение приостановлено на Дмитровском шоссе в районе дома 62, внешней стороне МКАД в районе 16-го километра, а также в районе 1-го Красовского проезда у дома 2.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп дал 50 дней не нам, а Украине». Что военкоры говорят о новых условиях, которые президент США поставил перед Россией?

    Раскрыты места в России для бюджетных поездок в августе

    Юрий Антонов удивился званию самого высокооплачиваемого артиста России

    Тактаров рассказал о разбросанных по всему миру своих детях

    Женщина разбогатела на 3,9 миллиона рублей благодаря совету подруги

    Российская блогерша показала тату после лазерной эпиляции с фразой «там дыра»

    На турецкой свадьбе 60 человек отравились тортом

    В России отреагировали на ультиматум Трампа о сроках завершения конфликта на Украине

    В зоне СВО появился российский «Странник»

    ВСУ в третий раз ударили по зданию суда в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости