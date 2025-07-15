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14:24, 15 июля 2025Экономика

В Москве перекрыли дороги из-за ливня

Дептранс: В Москве перекрыли участок МКАД и Дмитровского шоссе из-за ливня
Мария Черкасова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В столице во вторник, 15 июля, из-за обильных осадков перекрыли участок МКАД, Дмитровского шоссе и 1-го Красовского проезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Дмитровское шоссе перекрыто в районе дома 62, внешняя сторона МКАД в районе 16-го километра, перекрытия также в районе 1-го Красовского проезда у дома 2.

Интенсивное движение в настоящее время наблюдается в оба направления на Дмитровском шоссе в районе дома 64, корпус 1, Проспекте Мира в районе дома 73, Варшавском шоссе в районе дома 37.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения на внешней стороне третьего транспортного кольца от Рижской до Савеловской эстакады, в районе Лужнецкой эстакады, а также в районе Тульской эстакады в оба направления.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Москвы выпала месячная норма осадков. В Госдуме вода затопила курилку.

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