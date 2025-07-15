Мужчина и женщина угнали дом на колесах и занялись в нем сексом на ходу

В США арестовали жителей штата Западная Виргиния, которые занялись сексом в угнанном доме на колесах. Об этом пишет FOX 8 News.

Инцидент произошел в среду, 2 июля, в городе Блуфилд. Патрульный по фамилии Хэмм обратил внимание на кемпер, за рулем которого происходило что-то странное. Машиной управлял мужчина, а у него на коленях сидела женщина. Полицейский приказал водителю остановиться.

Когда Хэмм подошел в дому на колесах, мужчина уже находился на пассажирском сиденье, а за рулем сидела его спутница. Выяснилось, что их зовут Мэтью Макдоннелл и Шеннон Брайант. Они сразу же признались, что пытались заняться сексом за рулем. При этом Брайант был пьяна, а Макдоннелл признался, что поменялся с ней местами перед остановкой.

Позже в машине были обнаружены приспособления для употребления наркотиков и пакет с белым порошком. Более того, после проверки номеров автодома выяснилось, что он был угнан из города Принстон. В итоге паре предъявили множество обвинений, связанных с угоном, хранением наркотиков и управлением транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что в тайском городе Удонтхани девушка отказалась платить за проезд на мототакси и предложила водителю секс вместо денег. Таксист вызвал полицию.

