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14:42, 15 июля 2025Мир

На турецкой свадьбе 60 человек отравились тортом

BirGün: На свадьбе в турецкой Урфе отравились тортом 60 человек
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Image Source / Getty Images

На турецкой свадьбе в городе Урфа 60 человек отравились праздничным тортом. Об этом сообщает интернет-издание BirGün.

«После свадьбы гости разошлись по домам и начали жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту. Гости поняли, что отравились, и отправились в больницу. За ночь в больницу обратились около 60 гостей с теми же жалобами», — передает портал.

При этом угощением не отравились жених и невеста, которые, как указывает BirGün, лишь попробовали торт.

В мае 2024 года в мексиканском городе Куэрнавака более ста человек отравились на свадьбе.

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