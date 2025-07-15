На турецкой свадьбе 60 человек отравились тортом

На турецкой свадьбе в городе Урфа 60 человек отравились праздничным тортом. Об этом сообщает интернет-издание BirGün.
«После свадьбы гости разошлись по домам и начали жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту. Гости поняли, что отравились, и отправились в больницу. За ночь в больницу обратились около 60 гостей с теми же жалобами», — передает портал.
При этом угощением не отравились жених и невеста, которые, как указывает BirGün, лишь попробовали торт.
В мае 2024 года в мексиканском городе Куэрнавака более ста человек отравились на свадьбе.