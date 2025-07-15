На турецкой свадьбе 60 человек отравились тортом

BirGün: На свадьбе в турецкой Урфе отравились тортом 60 человек

На турецкой свадьбе в городе Урфа 60 человек отравились праздничным тортом. Об этом сообщает интернет-издание BirGün.

«После свадьбы гости разошлись по домам и начали жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту. Гости поняли, что отравились, и отправились в больницу. За ночь в больницу обратились около 60 гостей с теми же жалобами», — передает портал.

При этом угощением не отравились жених и невеста, которые, как указывает BirGün, лишь попробовали торт.

В мае 2024 года в мексиканском городе Куэрнавака более ста человек отравились на свадьбе.