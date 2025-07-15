Обвиненный в шпионаже на Россию британец назвал свою настоящую цель

Guardian: Британец, обвиняемый в связях с РФ, заявил, что пытался помочь Израилю

Британец Говард Майкл Филлипс, обвиняемый якобы в связях с российской разведкой, заявил, что пытался помочь Израилю. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на материалы суда.

«Я думал про себя, что если у меня получится разоблачить агента, то я смогу передать эту [информацию] израильтянам и тем самым извлечь выгоду для израильтян. Потому что тогда СМИ будут вынуждены писать, что Израиль помог Великобритании», — сказал обвиняемый.

Также Филлипс утверждает, что собирал данные об экс-министре обороны Великобритании Гранте Шэппсе, чтобы выдать себя за агента и вывести на контакт российских разведчиков. Он подчеркивает, что отрицательно относится к России и якобы направлял письма также в посольства Ирана и Китая в рамках своего плана по разоблачению иностранных агентов.

Сообщается, что Филлипса задержали в центре Лондона 16 мая 2024 года по подозрению в шпионаже в пользу России. Ему предъявили обвинение в содействии деятельности иностранной разведки.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Великобритании MI5 на протяжении 20 лет проводила операцию по поиску «крота», якобы шпионившего на Россию.

