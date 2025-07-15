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16:09, 15 июля 2025Путешествия

Пенсионера задержали на пароме в Европе с наркотиками на десятки миллионов рублей

DM: 69-летнего туриста задержали на пароме в Испании с 62 килограммами наркотика
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Guardia Civil

Пенсионера из Великобритании задержали на пароме в Европе при попытке провести наркотики на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

По данным источника, 13 июля 69-летний турист готовился сесть на автопаром, следовавший из Сеуты, Испания, до города Альхесирас, Испания. Однако местная служебная собака начала заметно нервничать рядом с его автомобилем, поэтому правоохранительные органы решили провести тщательный досмотр.

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В потайном отсеке машины полицейские обнаружили более 62 килограммов смолы каннабиса, с примерной стоимостью 350 тысяч фунтов стерлингов (36,6 миллиона рублей). Упаковки наркотика были подписаны марками «Dream Gelato» и «Serial Milk» — это дало правозащитникам основания полагать, что каннабис был заранее подготовлен для незаконной транспортировки, и британец знал об этом. На данный момент мужчина задержан и находится под стражей.

Ранее сотрудники чилийского аэропорта обнаружили у британского пенсионера пять килограммов метамфетамина. 79-летний мужчина прилетел в Чили из мексиканского курорта Канкун и планировал отправиться в Австралию с подозрительным пакетом в чемодане.

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