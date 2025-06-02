Сотрудники аэропорта обнаружили в чемодане пенсионера пять килограммов метамфетамина

DM: Сотрудники аэропорта Сантьяго нашли у пенсионера пять килограммов наркотиков

Сотрудники чилийского аэропорта обнаружили у британского пенсионера пять килограммов наркотиков. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

По данным источника, 79-летний британец прилетел в Сантьяго, Чили, из мексиканского курорта Канкун и остановился в местном отеле. На следующий день он вновь отправился в аэропорт, планируя лететь в Сидней, Австралия, однако во время сканирования полицейские нашли в чемодане пенсионера подозрительный пакет.

Работники таможенной службы попросили британца открыть чемодан. В боковом отсеке багажа они обнаружили пять килограммов наркотического вещества на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов (21,3 миллиона рублей). Мужчину заключили под стражу, где он признался, что чемодан был передан ему мексиканцами в аэропорту Канкуна. Банда якобы пообещала ему 3,7 миллиона фунтов стерлингов (394,7 миллиона рублей) за контрабанду метамфетамина.

Ранее пассажирку авиакомпании United Airlines арестовали в аэропорту Сан-Франциско, США. Она попыталась пронести в самолет до Германии четыре сумки, в которых полицейские нашли 68,5 килограмма наркотиков.