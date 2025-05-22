Пассажирка попыталась попасть в самолет с полными наркотиков сумками

Пассажирку в США обвинили в попытке пронести в самолет 68 килограммов каннабиса

Пассажирку авиакомпании United Airlines обвинили в попытке пронести в самолет 68,5 килограмма каннабиса. Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что 34-летнюю жительницу Калифорнии Дайан Бахлаван арестовали 6 мая в международном аэропорту Сан-Франциско, США. Она попыталась попасть на рейс во Франкфурт, Германия, с четырьмя сумками, полными наркотиков.

Сотрудникам службы безопасности воздушной гавани показалось, что ручная кладь была слишком тяжелой, и они устроили проверку. Внутри сумок правоохранители обнаружили 131 вакуумный пакет с каннабисом.

Запрещенные вещества, а также мобильный телефон пассажирки, ее посадочный талон и 960 долларов (около 76,5 тысячи рублей) наличными изъяли. Бахлаван предъявили обвинения в незаконной перевозке марихуаны и отправили в тюрьму, но после внесения залога ее освободили. Судебное заседание назначено на 2 июня.

Ранее бывшая бортпроводница из Великобритании попалась с марихуаной в аэропорту Шри-Ланки. 21-летняя экс-стюардесса привезла из Таиланда 46 килограммов наркотиков.

