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13:04, 22 мая 2025Путешествия

Пассажирка попыталась попасть в самолет с полными наркотиков сумками

Пассажирку в США обвинили в попытке пронести в самолет 68 килограммов каннабиса
Алина Черненко

Фото: Jana Glose / Globallookpress.com

Пассажирку авиакомпании United Airlines обвинили в попытке пронести в самолет 68,5 килограмма каннабиса. Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что 34-летнюю жительницу Калифорнии Дайан Бахлаван арестовали 6 мая в международном аэропорту Сан-Франциско, США. Она попыталась попасть на рейс во Франкфурт, Германия, с четырьмя сумками, полными наркотиков.

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Сотрудникам службы безопасности воздушной гавани показалось, что ручная кладь была слишком тяжелой, и они устроили проверку. Внутри сумок правоохранители обнаружили 131 вакуумный пакет с каннабисом.

Запрещенные вещества, а также мобильный телефон пассажирки, ее посадочный талон и 960 долларов (около 76,5 тысячи рублей) наличными изъяли. Бахлаван предъявили обвинения в незаконной перевозке марихуаны и отправили в тюрьму, но после внесения залога ее освободили. Судебное заседание назначено на 2 июня.

Ранее бывшая бортпроводница из Великобритании попалась с марихуаной в аэропорту Шри-Ланки. 21-летняя экс-стюардесса привезла из Таиланда 46 килограммов наркотиков.

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