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10:17, 15 июля 2025Путешествия

Приемная мать брошенной в аэропорту Антальи девочки отказалась отдать ее матери

Shot: Приемная мать брошенной в аэропорту Антальи девочки будет за нее бороться
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Irina WS / Shutterstock / Fotodom

Приемная мать девочки, брошенной в аэропорту Антальи сразу после рождения, будет бороться за опеку над ней. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, сейчас Мария Макарова пьет успокоительные из-за сильного стресса — женщина очень разволновалась, когда биологическую мать Николь, 19-летнюю Екатерину Бурнашкину, выпустили из тюрьмы в Турции.

Хотя Бурназкина заявила, что хочет забрать дочь у приемной матери, Макарова отказывается отдать ей девочку. По словам близких Макаровых, у них хорошая семья, приемные родители добросовестно заботятся о двух детях.

Екатерина Бурнашкина родила ребенка в туалете аэропорта Антальи в октябре 2024 года и бросила его там. В июле она вышла из турецкой тюрьмы и заявила, что едет за дочерью.

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