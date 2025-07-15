Раскрыты места в России для бюджетных поездок в августе

Шепси и Вязьма вошли в топ-10 направлений для бюджетных поездок в августе

Сервис бронирования «Яндекс Путешествия» раскрыл топ-10 направлений для бюджетных поездок по России на поезде в августе. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

На первом месте оказалось село Шепси в Краснодарском крае, средняя стоимость билета туда составляет 1,2 тысячи рублей. В тройку доступных направлений также вошли южный Дагомыс (1,4 тысячи) и Вязьма в Смоленской области (1,5 тысячи).

В перечне также указаны Кинешма (средняя стоимость билета — 2,3 тысячи рублей), Славгород (2,5 тысячи), Великие Луки (2,7 тысячи), Псков (2,8 тысячи), Комсомольск-на-Амуре (2,9 тысячи), Октябрьский и Балашов (по 3 тысячи).

Ранее сообщалось, что россияне массово заинтересовались турами в дикую природу. Спрос на такой вид отдыха вырос на 30 процентов.

