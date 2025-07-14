Россияне массово заинтересовались турами в дикую природу

«Алеан»: Спрос на туры в дикую природу России вырос на 30 процентов

В 2025 году спрос на летние экскурсионные поездки по России, включающие наблюдение за животными, вырос на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. О том, что соотечественники массово заинтересовались турами в дикую природу, рассказали представители туроператора «Алеан», их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что в числе наиболее популярных направлений для экотуристов — Байкал, Камчатка, Мурманская, Астраханская и Архангельская области. Так, на Байкале они могут увидеть нерп в естественной среде обитания, в Архангельской области — понаблюдать за кольчатыми нерпами, лахтаками (подвид тюленей), белухами и морскими птицами, в Мурманской области — устроить фотоохоту на китов, а с Камчатки привезти снимки бурых медведей.

По данным туроператора, экскурсионный тур в Мурманскую область, включающий морскую прогулку, стоит от 65 тысяч рублей с человека. Поездка в Архангельскую область для наблюдения за нерпами обойдется от 168 тысяч рублей с человека, а экскурсионный тур на Камчатку, включающий посещение птичьих базаров, — от 113 тысяч рублей с человека. В стоимость не включены транспортные расходы.

Ранее сообщалось, что россияне в 2025 году пристрастились к избам. Больше всего таких объектов представлено в Московской, Самарской и Ленинградской областях, а также Дагестане, Краснодарском крае и Татарстане.