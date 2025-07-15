Раскрыты новые подробности решения Трампа о помощи Украине

WP: Трамп рассматривал отправку Украине ракет, которые могут достать до Москвы

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет «Томагавк», которые могут достать до Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Как мне сообщили, "Томагавки" пока не входят в список поставок. Они могут быть развернуты позже, если Трамп захочет усилить свое влияние», — рассказал обозреватель Дэвид Игнатиус.

По словам человека, участвовавшего в принятии решения, Трамп, вероятно, разрешит Киеву использовать 18 ракет ATACMS на их полную дальность — 300 километров. По словам обозревателя, они не смогут долететь до Москвы или Санкт-Петербурга, но дадут Киеву возможность наносить удары вглубь России.

Ранее сам президент США Дональд Трамп заявил, что новые поставки оружия Украине из США будут включать в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Координацией поставок американского оружия Киеву будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэтью Уитакер.