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20:41, 15 июля 2025Экономика

Спилившим «дерево Робин Гуда» вынесли приговор

Вандалов, срубивших вековой платан в Англии, приговорили к 4 годам колонии
Виктория Клабукова

Фото: Jeff J Mitchell / Staff / Getty images

Вандалам, срубившим легендарное «дерево Робин Гуда», вынесли приговор. Их приговорили более чем к 4 годам лишения свободы, передает телеканал CBS.

Инцидент произошел в 2023 году. Дэниел Грэм и Адам Каррутерс с помощью бензопилы спилили историческое дерево, возраст которого составляет более века, под самый корень. Хулиганы не преминули взять с места происшествия трофей. Свой поступок они зафиксировали на камеру, а ролик выложили в сеть. Вскоре после публикации злоумышленников разыскали: они отказывались признаваться в содеянном и сваливали вину друг на друга.

Речь идет о многовековом платане, который стоял в овраге у Вала Адриана в национальном парке Нортумберленд на севере Англии. Растение причислено к объектам культурного наследия ЮНЕСКО и получило известность после того, как появилось в приключенческом фильме «Робин Гуд: Принц воров» в 1991 году. По легенде, логово Робин Гуда располагалось в одном из дубов в Шервудском лесу.

Срубленное дерево оценивалось в 622 тысячи фунтов стерлингов. Нанесенный вандалами ущерб составил 1,14 тысячи фунтов. Спустя год после произошедшего британцы решили возродить потерянное. Саженец спиленного платана высадили в королевском парке около Виндзорского замка.

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