В Великобритании собрались возродить знаменитое дерево Робин Гуда

В Великобритании собрались посадить первый саженец спиленного дерева Робин Гуда

В Великобритании собрались возродить дерево из фильма «Робин Гуд: Принц воров». Первый саженец из семян знаменитого растения хотят посадить в королевском парке около Виндзорского замка, сообщает Букингемский дворец в своем аккаунте в соцсети X.

«Национальный фонд представил королю — своему покровителю — первый саженец, выросший из семян, собранных с платана… Когда саженец вырастет, Его Величество надеется высадить его в Большом Виндзорском парке», — говорится в публикации.

Речь идет о многовековом платане, который стоял в овраге у Вала Адриана в национальном парке Нортумберленд на севере Англии. Растение получило известность после того, как появилось в приключенческом фильме «Робин Гуд: Принц воров» в 1991 году. По легенде, логово Робин Гуда располагалось в одном из дубов в Шервудском лесу.

В сентябре 2023 года неизвестный 16-летний подросток спилил это дерево. Правоохранители начали расследование предполагаемого умышленного акта вандализма — по подозрению в совершении преступления были задержаны нескольких человек.