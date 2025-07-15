Россия заметно нарастила поставки одного вида продукции за рубеж

РАПУ: Экспорт российских удобрений вырос на 8 процентов в январе-июне

По итогам первой половины 2025 года суммарные объемы поставок российских удобрений за рубеж увеличились на 8 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном наращивании экспорта важного для агросектора продукции из РФ сообщает ТАСС со ссылкой на данные Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

За отчетный период отечественные поставщики отправили иностранным покупателям в общей сложности 22,7 миллиона тонн минеральных удобрений, уточнили эксперты. По итогам 2025 года экспорт может вырасти почти на 5 процентов в сравнении с показателем за 2024-й и достичь 44 миллионов тонн, отмечал глава РАПУ Андрей Гурьев.

Что касается объемов внутреннего производства, то за 12 месяцев этого года показатель может увеличиться на 3 процента и составить 65 миллионов тонн. Этого хватит для удовлетворения как внешнего, так и внутреннего спроса, подчеркивал Гурьев.

В прошлом году российские производители удобрений установили рекорды по производству и экспорту, нарастив показатели до 63 миллионов и 42 миллионов тонн соответственно. Крупнейшим импортером российских минеральных удобрений оказалась Бразилия. Покупатели из этой латиноамериканской страны заплатили отечественным экспортерам за импорт этой продукции в общей сложности 4,2 миллиарда долларов. В целом география поставок российских удобрений за отчетный период включила в себя как минимум 66 стран. Несмотря на рост поставок в физическом выражении, в денежном экспорт просел на 3 процента на фоне снижения цен на сырье и опустился до отметки в 13,4 миллиарда долларов.